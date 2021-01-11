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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز الملك سلمان يوزع 21 طن مساعدات غذائية فى دارفور

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:22 م
مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة
محمد عمر
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التابع للملكة العربية السعودية، 21 طنا من السلال الغذائية في معسكر كرندنق بمحلية الجنينة التابعة لولاية غرب دارفور السودانية، استفاد منها 1.182 فردا.

وأوضح المركز أن هذا الأمر يأتي في إطار مشروع لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.
يذكر أن الرياض استضافت، الفترة الماضية، مؤتمرا دوليًا من أجل حشد الجهود لتقديم الدعم الإنساني والمالي للسودان لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد خاصة غ ظل ظروف جائحة كورونا.

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