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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصابان في انقلاب سيارة نقل بطريق بنها المنصورة

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:27 م
انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل
كتب صلاح حسنى
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شهد طريق بنها المنصورة حادث مرورى انقلاب سيارة نقل أمام محطة كهرباء بنها بقرية جمجرة مما تسبب في إصابة شخصين، وتوقف حركة السيارات تماما وإحداث شلل مرورى بطول الطريق حتى مدينة كفر شكر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد توقف حركة السيارات تماما بطريق بنها المنصورة أمام محطة كهرباء جمجرة مما تعطلت مصالح المواطنين بالطريق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين انقلاب سيارة نقل في اتجاه مدينة بنها أمام محطة كهرباء بنها بقرية جمجرة مما تسبب في إصابة شخصان وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وجار إخلاء السيارة إلى جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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