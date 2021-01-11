وزير خارجية ألمانيا يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، وزير الخارجية الألماني «هايكو ماس» بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحدًا، شارك خلالها في اجتماع وزاري رباعي ضم وزيرى خارجية فرنسا والأردن، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية.وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير خارجية ألمانيا من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في وداعه والوفد المرافق له مسئولون من الخارجية.واستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم، كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن، ووزيري خارجية فرنسا وألمانيا.ونقلا عن تصريحات السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تغريدة له بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال إنه تم عقد اجتماع بحضور الوزراء الأربعة، لمناقشة الوضع الحالي لعملية السلام وسبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا لموقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية، وسعيًا نحو إعادة استئناف المسار التفاوضي.