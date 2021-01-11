دور مصطفى كامل في علاج علي حميدة على نفقة الدولة

وصل الفنان علي حميدة منذ قليل إلى معهد ناصر لتلقي العلاج، بعد تدخل الرئاسة ووزارة الصحة ومحافظ مطروح للوقوف بجانبه في رحلة مرضه الحالية.وعلمت "الدستور" أن علي حميدة كان يعالج عند دكتور في مرسى مطروح، وقد أجرى له عدة فحوصات على الكلى، وقام بتحويله لأحد الأطباء في الإسكندرية بسبب اشتداد المرض عليه.وفي تفاصيل القصة، قام الفنان مصطفى كامل بالتواصل مع أفراد عائلته ليبلغ النقابة ويحول مساره من الإسكندرية إلى اهتمام شعبي وحكومي بحالة حميدة الذي يعاني من مرض خبيث.وعلمت "الدستور" أن الحالة الصحية الحالية لـ"حميدة" سيئة للغاية، فهو لا يستطيع النطق بشكل طبيعي بل يعاني من مشاكل في الكلام، ومن المنتظر أن يكشف مساء اليوم الاثنين تفاصيل حالته الصحية في مكالمة هاتفية مع الإعلامي محمود موسى.