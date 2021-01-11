انخفاض أسعار النفط العالمية وبرنت يسجل 55.57 دولار للبرميل

دفع تجدد المخاوف من انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام بسبب تداعيات كورونا أسعار النفط العالمية للانخفاض، حيث سجل النفط الخام للعقود الآجلة لخام القياس العالمي 55.21 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس 51.72 دولار للبرميل، منخفضًا بمقدار 52 سنتًا في حين انخفض سعر البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت 42 سنتًا، ليسجل 55.57 دولار للبرميل.ويقول بعض المحللين، وفقا لما نشرته "رويترز" اليوم، إن خفض السعودية الطوعي إنتاجها النفطي سيتسبب في نقص المعروض بسوق الخام معظم فترات العام الجاري حتى في ظل الإغلاقات الجديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، والتي تعصف بالطلب على النفط، حيث فاجأت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأسواق في الخامس من يناير بقرارها خفض إنتاجها طوعًا مليون برميل يوميًا في فبراير ومارس.ويذكر أن هناك اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها - فيما يعرف بمجموعة أوبك+ - على أن تبقي أغلب الدول المنتجة إمداداتها مستقرة في فبراير ومارس، مع السماح لروسيا وقازاخستان بزيادة الإنتاج زيادة متواضعة، وفي ظل الانتشار السريع لإصابات فيروس كورونا، يساور المنتجون القلق من تعرض الطلب على الخام لضربات جديدة تقود إلى زيادة المخزونات.