بينبط بالكلام.. مفردات الحارة المصرية

عمال ينبط بالكلام، عبارة نسمعها كثيرًا فى الحارة المصرية.. فلماذا تقال وما هو أصلها؟ هذا ما سنعرفه فى السطور التالية.تقال هذه العبارة حين يقوم شخص بإلقاء كلمات تبدو مبهمة، لكنه يقصد منها أن يقول لغريمه أنه يفهم خبيئته، ويعرف سره فيقولها من قبيل التهديد بطريقه مستترة، فيقول الشخص المقصود فى نفسه فلان بينبط بالكلام عاوز يعرفنى أنه عارف سري، وأحيانًا يكون التنبيط بالكلام معلوم لكل الموجودين أي أنه يقصد شخص بعينه ليضعه فى موقف حرج.هنا قد يكون الشخص لحقته إهانة من قبل الشخص المخطئ، على سبيل المثال شخص رأى زوجته تحدث رجل بطريقه لا تخلو من هزار، فتشاجر معها واصطلحا وبعد فترة علم أن رجلًا فى الحارة "عاكسها" فتشاجر معه ولمّا عاد إلى بيته، قال:"الست اللى مبتهزرش مع رجالة محدش يقدر يعاكسها، ليذكرها بالموقف الأول، فتقول عمال ينبط بالكلام".وينبط لها مفردة تفيد نفس المعنى وهى "يلقح" ومعناها يقذف بالكلام فى وجه غريمه، وهو كلام غير مباشر إلا أنه مقصود.وكلمة ينبط أصلها نبط (أى استخرج الشئ أو استنتجة)، لذا يقال اسنبطت من الحديث كذا وكذا، أي استنتجت، كما تأتي كلمة نبط بمعنى انبجس أو خرج فيقال نبط الماء.وتوجد فى الحارة المصرية كلمة نبطشى، وهى تعد مهنة الشخص الذى يقوم بتقديم المطربين والراقصة والفرقة الموسيقية والمحيين على خشبة المسرح فى الأفراح الشعبية، وظهرت شخصية النبطشى فى السينما فى أفلام عدة، منها فيلم النبطشي الذى قام ببطولته الفنان محمود عبد المغني، وكذلك فيلم الفرح الذى قدم فيه الفنان ماجد الكدوانى شخصية النبطشى، واذا أمعنت النظر فى نبط بالكلام ونبطشى ونبط الماء كلها تفيد نفس المعنى وهو إظهار شئ خفى سواء كان الكلام أو الماء، أو حتى الدعاية، وتقال كلمة النبطشى فى المستشفيات الطبيب فلان نبطجشي، أي هو المتواجظ فى الوردية الليلية، فيقال النبطية أو النوبتجى اى الطبيب المناوب.