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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

سامي مغاوري ينتهي من «اللعبة 2» ويبدأ تصوير «ماما حامل»

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:44 م
سامي مغاوري
سامي مغاوري
منار إبراهيم
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أوشك الفنان سامي مغاوري على الانتهاء من كافة مشاهده ضمن أحداث مسلسل "اللعبة" الجزء الثاني، الذي يشارك في بطولته مع كل من الفنانين شيكو وهشام ماجد.

وقال "مغاوري"، في تصريح لـ"الدستور"، إنه يصور مشاهده ضمن أحداث اللعبة بشكل مستمر، ومن المقرر أن ينتهوا من تصوير كافة مشاهد العمل، ويرفع المخرج معتز التوني شعار فركش خلال أيام، مشيرًا إلى أنه يستعد أيضًا لبدء تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "ماما حامل" للفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد خلال الفترة القليلة المقبلة، متمنيًا أن ينال إعجاب جمهوره.

وأضاف سامي مغاوري أن مسلسل "اللعبة" الجزء الثاني يحمل العديد من الأحداث الشيقة التي ستجذب انتباه المشاهد منذ انطلاق الحلقة الأولى، كما أن أحداث الجزء الثاني تختلف عن الجزء الأول تمامًا، وتتضمن تحديات جديدة وصعبة.

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