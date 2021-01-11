«أنا» معرض للفنان التشكيلي طارق الشيخ بقاعة أوبونتو

تستضيف قاعة أوبونتو معرض "أنا" للفنان طارق الشيخ، وذلك الأحد المقبل ويستمر المعرض حتى يوم الموافق 6 فبراير 2021، وتبدأ ساعات العمل بالقاعة من الحادية عشر صباحًا وحتى الثامنة مساءً يوميًا عدا يوم الجمعة.وطارق الشيخ فنان مصري يعيش في القاهرة، وولد في 1969 وتخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان 1993.يتخذ الشيخ شخصية الأراجوز بمثابة أيقونة ورمزًا للدلالة على الشخصية المصرية الساخرة ويعتبر هو بطل أعماله الفنية، والأراجوز في الثقافة المحلية المصرية يمثل روح الدعابة الظاهرية والنقد الساخر في المجتمع بينما تغلفه مجموعة من المشاعر الإنسانية المختلفة الداخلية التي تُمكن الفنان من تصوير حالات الإنسان المصري وأحواله المختلفة من خلالها حيث قدم العنصر الانسانى منفردا بشكل خاص ومتنوع ومتجدد ومنحه عدة القاب منها "المواطن"، وجعله مصدر استلهام لكل القيم الفنية والجمالية والانسانية، ينتمى إلى الاتجاه الفنى التعبيرى التجريدى العميق المختزل لبعض التفاصيل عدا التفاصيل التى تدعم المضمون الذى يكشف ويفصح عنه فى كل شخصية على حده.معرض طارق الشيخ ظلت داخله الحركة هى نقطة الالتقاء بين جميع أعمال الفنان تقريبًا التى تكشف عن رؤيته لحركة الجسد فى الفراغ وتعظم قيمة الحركة اكثر من قيمة المكان الذى تجاهله الفنان مهتما وللغاية بحركة الجسد فى حالة فريدة من صراع الداخل مع الخارج.وأقام طارق الشيخ العديد من المعارض الفردية، وحصل على عدة جوائز محلية ودولية وشارك في العديد من المعارض الجماعية أيضًا على المستويين المحلي والدولي.