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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تعاون ألماني- أمريكي لتطوير روبوتات لمهام على سطح القمر

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:27 م
روبوتات
روبوتات
وكالات
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أعلنت شركة بوش الألمانية للتكنولوجيا عن تعاونها مع شركات أخرى لتطوير تقنيات لروبوتات يُنْتَظَر استخدامها في مهام على سطح القمر لصالح وكالة ناسا الأمريكية للفضاء.

وخلال مشاركتها في النسخة الرقمية لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي إي إس" في لاس فيجاس، أوضحت بوش، اليوم الإثنين، أن هذا المشروع يتعلق بشكل محدد بتطوير تقنية للتوجيه الذكي الذاتي والشحن اللاسلكي.

ويشارك في هذا المشروع إلى جانب بوش شركتا أستروبوتيك وويبوتيك الأمريكيتان، بالإضافة إلى جامعة واشنطن.

يذكر أن هاتين الشركتين الأمريكيتين هما جزء من سلسلة شركات اختارتها ناسا كشركاء تكنولوجيين لمهامها على سطح القمر المزمع القيام بها خلال العقد الجاري.

وتعتزم بوش استخدام المعلومات التي سيتم التوصل إليها في المشروع، لمواصلة تطوير تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي على الأرض.

وكانت بوش تعاونت مع شركة استروبوتيك في مشروع ساوند سي، وهو مستشعر ذكي يجري استخدامه في محطة الفضاء الدولية منذ نهاية 2019، حيث يرصد هذا المستشعر الأصوات التي تصدر وتشير إلى حدوث أعطال أو خلل.

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