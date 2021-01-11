الاتحادي الإماراتي يؤكد أهمية دور «البرلماني الدولي» لتعزيز الاستقرار

أكد صقر غباش، رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، أهمية الدور الذي يلعبه "الاتحاد البرلماني الدولي" على صعيد تعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط، من خلال الحفاظ على مبادئ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى بأي صورة كانت، ومكافحة الإرهاب، ونشر قيم التسامح بين شعوب العالم، وعدم السعي لحيازة الأسلحة النووية، واحترام مبادئ القانون الدولي في حل كل نزاعات المنطقة وعلى الأخص منها القضية الفلسطينية.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء في كلمة غباش، خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي الأول لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باتشيكو، مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية في البرلمان الدولي، اليوم الإثنين، افتراضيا.وقال غباش إن العالم يتوقع من البرلمانات جهودا في مرحلة التعافي من آثار جائحة "كورونا" على مستوى العالم، مؤكدا أهمية أن يولي الاتحاد البرلماني الدولي أهمية خاصة في أجندة اجتماعاته وأعماله في عام 2021 لموضوعين، باعتبارهما الأكثر إلحاحًا في اهتمامات شعوب العالم حاليا، الأول هو دور الاتحاد في ضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس "كورونا" المستجد على شعوب العالم، باعتبار أن الاتحاد يضم ممثلي شعوب العالم، مع التفكير في كيفية التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، أما الموضوع الثاني فهو دور البرلمانات الوطنية والإقليمية في التشريع والرقابة على الحكومات لعودة الاقتصاد العالمي إلى سابق عهده قبل فيروس "كورونا"، ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا ودعم الحكومات للقطاع الصحي، لتمكينه من التصدي للجوائح الوطنية أو الإقليمية أو العالمية.وشدد على أهمية تطوير أسس التعاون مع الأمم المتحدة، بما يضمن تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي، مع ضرورة أن تكون هناك خطة عمل في هذا الشأن.