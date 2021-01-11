غلق 4 محال والتحفظ على لحوم غير مطابقة للاشتراطات في حملة بالعجمي
الإثنين 11/يناير/2021 - 06:16 م
هبه عويضهطباعة
قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة السيد موسي رئيس حي العجمي، اليوم، حملة موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حي العجمي، وتوجهت الحملة لمتابعة المطاعم والمجال والمقاهي بشارع البيطاش الرئيسي وشارع شهر العسل، ومنطقة الدخيلة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.
وأكد السكرتير المساعد علي أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالالتزام بالتعليمات الوقائية حفاظًا على سلامتهم.
وذكر رئيس حي العجمي أن حملة اليوم أسفرت عن غلق ٤ من المحال لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحرير ٤ محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير ٨ مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة.
كما تم التحفظ على ١٦٣ كيلو لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو مذبوحة خارج السلخانة، كما تم التحفظ على ٤ حالات أشغال طريق معيقة لحركة المارة، وتحرير ٩ مخالفات بيئية، مشيرًا إلى أنه تم المرور علي المقاهي والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية.
شارك في الحملة ممثلون للطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية وإشغال طريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.
وأكد السكرتير المساعد علي أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالالتزام بالتعليمات الوقائية حفاظًا على سلامتهم.
وذكر رئيس حي العجمي أن حملة اليوم أسفرت عن غلق ٤ من المحال لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحرير ٤ محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير ٨ مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة.
كما تم التحفظ على ١٦٣ كيلو لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو مذبوحة خارج السلخانة، كما تم التحفظ على ٤ حالات أشغال طريق معيقة لحركة المارة، وتحرير ٩ مخالفات بيئية، مشيرًا إلى أنه تم المرور علي المقاهي والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية.
شارك في الحملة ممثلون للطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية وإشغال طريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.