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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 4 محال والتحفظ على لحوم غير مطابقة للاشتراطات في حملة بالعجمي

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:16 م
حملة تموينية بالعجمي
حملة تموينية بالعجمي
هبه عويضه
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قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة السيد موسي رئيس حي العجمي، اليوم، حملة موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حي العجمي، وتوجهت الحملة لمتابعة المطاعم والمجال والمقاهي بشارع البيطاش الرئيسي وشارع شهر العسل، ومنطقة الدخيلة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد السكرتير المساعد علي أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالالتزام بالتعليمات الوقائية حفاظًا على سلامتهم.

وذكر رئيس حي العجمي أن حملة اليوم أسفرت عن غلق ٤ من المحال لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحرير ٤ محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير ٨ مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة.

كما تم التحفظ على ١٦٣ كيلو لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو مذبوحة خارج السلخانة، كما تم التحفظ على ٤ حالات أشغال طريق معيقة لحركة المارة، وتحرير ٩ مخالفات بيئية، مشيرًا إلى أنه تم المرور علي المقاهي والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية.

شارك في الحملة ممثلون للطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية وإشغال طريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.

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