المركز الثقافى الصينى يطلق مسابقة التايجى الدولية بمصر
الإثنين 11/يناير/2021 - 05:44 م
إيمان عادلطباعة
أعلن المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، اليوم، عن إطلاق مسابقة "ملاكمة التايجي الدولية بمصر - كأس عيد الربيع الصيني الجديد 2021".
وكانت منظمة اليونسكو قد أعلنت رسميًا في 17 ديسمبر 2020 إدراج التايجي في قائمة التراث الثقافي غير المادي.. احتفالًا بهذا النجاح، وبمناسبة عيد الربيع الصيني، ينظم المركز الثقافى الصينى بالقاهرة المسابقة بالتعاون مع الاتحاد المصري للووشو كونغ فو.. ووفقًا للمتطلبات الوقائية من الحكومة المصرية، تكون الفعالية عبر الإنترنت.
المسابقة مفتوحة لكل محبي ملاكمة التايجي القائم في مصر (لا يشترط سن معينة أو جنسية معينة)، والتسجيل إلكتروني مع تحميل الفيديو على الإنترنت من 10 – 24 يناير.
وتجري عملية التحكيم في الفترة من 25-27 يناير، وإعلان نتائج المسابقة: 30 يناير
ويرسل المشاركون استمارة التسجيل ونسخة من بطاقة الرقم القومي أو الباسبور والفيديو المشارك في المسابقة على الإيميل [email protected]، والمشاركة في هذه المسابقة فردية بعرض واحد فقط.
وتقسم المسابقة إلى 12 فئة، لكل فئة 6 فائزين، 600 جنيه للمركز الأول، 500 جنيه للمركز الثاني، 400 جنيه للمركز الثالث، 300 جنيه للمركز الرابع، 200 جنيه للمركز الخامس، 100 جنيه للمركز السادس.
وكانت منظمة اليونسكو قد أعلنت رسميًا في 17 ديسمبر 2020 إدراج التايجي في قائمة التراث الثقافي غير المادي.. احتفالًا بهذا النجاح، وبمناسبة عيد الربيع الصيني، ينظم المركز الثقافى الصينى بالقاهرة المسابقة بالتعاون مع الاتحاد المصري للووشو كونغ فو.. ووفقًا للمتطلبات الوقائية من الحكومة المصرية، تكون الفعالية عبر الإنترنت.
المسابقة مفتوحة لكل محبي ملاكمة التايجي القائم في مصر (لا يشترط سن معينة أو جنسية معينة)، والتسجيل إلكتروني مع تحميل الفيديو على الإنترنت من 10 – 24 يناير.
وتجري عملية التحكيم في الفترة من 25-27 يناير، وإعلان نتائج المسابقة: 30 يناير
ويرسل المشاركون استمارة التسجيل ونسخة من بطاقة الرقم القومي أو الباسبور والفيديو المشارك في المسابقة على الإيميل [email protected]، والمشاركة في هذه المسابقة فردية بعرض واحد فقط.
وتقسم المسابقة إلى 12 فئة، لكل فئة 6 فائزين، 600 جنيه للمركز الأول، 500 جنيه للمركز الثاني، 400 جنيه للمركز الثالث، 300 جنيه للمركز الرابع، 200 جنيه للمركز الخامس، 100 جنيه للمركز السادس.