المالية تعلن نتائج طروحات أدوات الدين اليوم

أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات أذون وسندات الخزانة، اليوم، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما، 12.58%، وأقل عائد 12.40%، ومتوسط العائد 12.54%، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يومًا 12.90%، وأقل عائد 12.70%، ومتوسط العائد 12.85%.وسجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات 14.44%، وأقل عائد 14.24%، ومتوسط العائد 14.83%.