وول ستريت تتراجع من مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح

هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الإثنين، متراجعة عن مستويات قياسية مع إقبال المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح بعد صعود حاد أثاره اللقاح والتحفيز المالي.وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 82.60 نقطة، أو 0.27 بالمئة، إلى 31015.37 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 21.50 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 3803.14 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 153.20 نقطة، أو 1.16 بالمئة، إلى 13048.78 نقطة.