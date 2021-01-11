رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر والأوقاف يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب الأئمة والواعظات

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:33 م
توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر والأوقاف
إسلام أبوالمجد
طباعة
أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أهمية الثقافة الإسلامية والتأهيل والتدريب المستمر للخريجين وللأئمة والخطباء والواعظات، واقتناء الكتب وتوفيرها للطلاب والباحثين من خلال منافذ البيع المجانية والمخفضة، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين الجامعة ووزارة الأوقاف في نشر الثقافة.

وأضاف خلال لقائه بفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن واجبنا العمل على تهيئة المناخ الملائم للإفادة من الثقافة ونشرها، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الوزارة في رفع كفاءة الأئمة والواعظات في جميع التخصصات الشرعية والعربية والتأهيل النفسي والإعلامي.

ومن جانبه عبر فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن شكره لجامعة الأزهر، مؤكدًا أن تدريب الأئمة والواعظات أمرٌ في غاية الأهمية، وهو ما تقوم به الوزارة وتسعى إليه من خلال بروتوكول التعاون بين الوزارة والجامعة؛ للإفادة من تخصصات كليات الجامعة المتنوعة؛ في اللغة العربية، والتربية والإرشاد النفسي، ومهارات الإعلام، والإشراف على المسابقات الثقافية والبحثية.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والسادة عمداء الكليات: الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور ممدوح مبروك، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة، والدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور عوض إسماعيل، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، والدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والمحاسب مؤمن متولي، أمين عام الجامعة.

موضوعات متعلقة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

الأكثر قراءة

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

ثلوج «غير معتادة» تشل مدريد

اكتشاف مبنى حمامات يعود للعصر الفيكتورى

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

دراسة: المتدينون الأكثر قدرة على التعامل مع نوبات القلق والاكتئاب

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

لماذا يقرأ محمد صلاح كتاب «قوة الدماغ»؟

افتتاح المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

المركز الثقافى الصينى يطلق مسابقة التايجى الدولية بمصر

«تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش».. ندوة بالجامعة الأمريكية