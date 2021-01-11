سوق الأسهم السعودي يواصل صعوده مسجلا أعلى إغلاق منذ يوليو 2019

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 6ر0 بالمئة عند 8869 نقطة (52+ نقطة)، مواصلا صعوده لثالث جلسة على التوالي، ومسجلا أعلى إغلاق منذ يوليو 2019، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 5ر9 مليار ريال.(الدولار يساوي 75ر3ريال).وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 1 بالمئة عند 75 ريالا.وأنهت أسهم "الأهلي التجاري" و"إس تي سي" و"السعودي الفرنسي" و"بنك البلاد" و"سابك للمغذيات" و"أسمنت السعودية" و"العربي الوطني" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 بالمئة.وتصدر سهما "الصمعاني" و"البحر الأحمر" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.في المقابل، تراجع سهم "المتقدمة" بأكثر من 1 بالمئة عند 10ر67 ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للشركة.وأغلق سهم "جرير" عند 174 ريالا (1- بالمئة).وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق "مشاركة ريت" عند 44ر9 ريال (4- بالمئة)، عقب نهاية أحقية توزيعات على مالكي الوحدات.