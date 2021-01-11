تسبب في وفاة فرنسي.. معلومات عن فيروس الخفافيش الجديد

توفى مسن فرنسي عمره 60 عاما في أواخر عام 2019 بسبب إصابته بنوع نادر من "داء الكلب" انتقل له عن طريق خفافيش تعيش في علية منزله، ولم يصمد بعد نقله للمستشفى، فيما أعلن أن السبب الرسمي في وفاته هو "التهاب في الدماغ"، وبعد ذلك تم إرسال عينات للمختبرات للتحليل، والتي ظهرت بأثر رجعي بعد عام، وتبين أنه توفي بسبب فيروس "ليسا" وهو فيروس الخفافيش الأوروبي من النوع 1 (EBLV-1)."الدستور" تستعرض معلومات عن هذا الفيروس:- يسبب أعراضا شبيهة بالإنفلونزا ولكنه يعمل على تدمير المخ.- تسبب في إصابة عشرات المواطنين في الهند منذ عامين وانتقل لهم من خلال الخفافيش التي تأتى إلى مزارعهم.- قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد أمصال للعلاج من هذا الفيروس الذي ينتشر من خلال سوائل الجسم، ويمكن أن يسبب التهابا في المخ.- أكدت المنظمة أن العلاج هو توفير الرعاية.- اُكتشف هذا الفيروس لأول مرة في ماليزيا عام 1998.