تسليم 4 آلاف بطاقة رقم قومى بالمجان لغير القادرات فى بنى سويف

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، بالمجهودات والأنشطة المتعددة التي يبذلها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بالإضافة إلى جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة والسعي لدعم ومساندة المرأة السويفية في المشاركة الفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا، مؤكدًا على أن الدولة نفذت خطوات مهمة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتحصل المرأة على مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال استعراضه تقرير المجلس القومي للمرأة ببني سويف بشأن جهود المجلس في تنفيذ مبادرة "بطاقتك حقوقك" والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والعمل علي زيادة أعداد السيدات المطلوب استخراج بطاقات لهن وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، وحرصًا على مساعدتهن في إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.وأوضحت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس، أنه تم استلام 4 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات ضمن البرتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرات "بالمجان" ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" الذي ينفذه فرع المجلس بمراكز وقرى المحافظة، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.ويتولى المجلس توفير الاستمارات دون مقابل للسيدات ويتم إعفاؤهن من غرامات التأخير، ليصل بذلك إجمالي ما تم استخراجه على مدار عام 2020 وحتى اليوم إلى 14 ألف بطاقة، مشيدة بالتعاون المثمر بين فرع المجلس والأحوال المدنية من خلال في تسهيل إجراءات استخراج البطاقات وتذليل كل العقبات، بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع وضمان حصولها على كل حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية.