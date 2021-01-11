محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير الشوارع والمحاور الجديدة

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الأعمال الجارية في شارع إبراهيم المغازي، من تطوير ورصف بالأنترلوك، وإزالة التعديات على جانبي الطريق من أصحاب المحال، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإزالة التعديات، ودهان الدور الأرضي بلون واحد، موجهًا بعدم إزالة واجهات المحال، حرصًا على مصلحة أصحابها، كما استمع إلى أصحاب المحال وقاطني الشارع، وأبدوا ارتياحهم لأعمال التطوير الجارية، والالتزام بخط التنظيم.جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف وافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياس حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.كما تفقد محافظ كفرالشيخ عددًا من شوارع شرق وغرب مدينة كفرالشيخ، والتزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواقف العامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تفقد الأعمال الجارية بشارع 21 بغرب المدينة ليكون اتجاهين، كما تفقد محور سعد زغلول، ووجه بإجراء تعديلات ليكون كل اتجاه من اتجاهي المحور 10 أمتار وليس 8 أمتار، وتقليل مساحة الجزيرة الوسط.