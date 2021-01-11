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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة العضو المنتدب لـ«إيجوث» في الكسب غير المشروع

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:46 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة «إيجوث» في اتهامه بالكسب غير المشروع، بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه، تأجيلا إداريا.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته وولديه القصر، في الفترة من 2012 لـ2016، على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدة فنادق.

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