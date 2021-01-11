«تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش».. ندوة بالجامعة الأمريكية

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ندوة "تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش: هل يعكس الواقع أم يتسبب فيه؟"، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 يناير في الواحدة ظهرًا، بقاعة إيوارت التذكارية، حرم الجامعة بميدان التحرير.وتستضيف الندوة عددًا من الضيوف للاشتباك في النقاش حول النوع الاجتماعي والتحرش، منهم تامر محسن وميرفت أبوعوف وأمل فهمي.وتطرح الندوة للنقاش عدة تساؤلات جذرية، منها هل يمكن أن يكون أسلوب تناول الإعلام والسينما لقضايا النوع مؤذيًا للمرأة في مجتمعنا؟ يناقش المشاركون في هذه الجلسة تناول المشاهد الحياتية الحقيقية في وسائل الإعلام، ومدى تأثير ذلك على سلوك التحرش الجنسي.