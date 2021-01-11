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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بـ«التخابر مع ليبيا» لـ18 يناير

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:35 م
المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي
عادل عبد العال
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قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوري يدعى محمد رجب عبدالواحد حسن و9 غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع ليبيا" لجلسة 18 يناير للشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

كان قد أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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