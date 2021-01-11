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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسواق‭ ‬الخليج الرئيسية تصعد بدعم من مكاسب لأسهم القطاعات غير النفطية

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:39 م
الأسهم الرئيسية في
الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج
وكالات
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ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج اليوم الإثنين، مخالفة الاتجاه العالمي، إذ احتلت أسهم القطاعات غير النفطية الصدارة، وقادت أسواق الإمارات العربية المتحدة المكاسب بشكل أساسي.

عاد القطاع غير النفطي في دبي، مركز السياحة والأعمال في الشرق الأوسط، إلى النمو في ديسمبر، على الرغم من أن التوسع كان متواضعًا مع انخفاض التوظيف وتراجع المعنويات للعام الجديد، حسبما أظهر مسح مؤشر إتش.آي.إس ماركت لمديري المشتريات في دبي.

وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.9 بالمائة مدفوعًا بشكل أساسي بمكاسب 1.8 بالمائة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة. وتقدم سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 بالمائة.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي 1.2 بالمائة مدعومًا بمكاسب بأكثر من اثنين بالمائة لسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.

وكانت شركة الدار العقارية من بين أفضل الشركات أداء في المؤشر، إذ ارتفع سهمها 1.9 بالمائة.

وأنهى المؤشر السعودي التداول على ارتفاع 0.6 بالمائة مدعومًا بصعود سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمائة.

وارتفع سهم شركة الأسمنت السعودية 2.6 بالمائة، بينما أنهى سهم أسمنت تبوك التعاملات مرتفعًا 6.2 بالمائة وأسمنت ينبع 4.5 بالمائة.

وصعد المؤشر القطري 1.1 بالمائة مواصلاً الصعود لثالث جلسة على التوالي.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.2 بالمائة، وكان الأفضل أداء على المؤشر القياسي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي للبورصة المصرية 0.6 بالمائة، مدفوعًا بمكاسب 1.7 بالمائة لأسهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في البلاد.

السعودية.. صعد المؤشر 0.6 بالمائة إلى 8869 نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشر 1.2 بالمائة إلى 5237 نقطة.
دبي.. ارتفع المؤشر 0.9 بالمائة إلى 2699 نقطة.
قطر.. ارتفع المؤشر 1.1 بالمائة ليسجل 10843 نقطة.
مصر.. صعد المؤشر 0.6 بالمائة إلى 11280 نقطة.
البحرين.. نزل المؤشر 0.03 بالمائة إلى 1453 نقطة.
سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.1 بالمائة إلى 3725 نقطة.
الكويت.. ارتفع المؤشر 1.1 بالمائة إلى 6123 نقطة.

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