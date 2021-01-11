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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين في كفر الشيخ

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:41 م
محكمة
محكمة
عمرو الشامي
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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 6 سنوات على نجار مسلح وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضور نور أيمن محمود، وكيل النيابة.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 18 سبتمبر2020، التي تحمل رقم 12458 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1900 لسنة 2020 كلى كفر الشيخ، عندما ضبط المتهم "أ.م.ن"، 29 سنة، نجار مسلح، ويقيم بقرية كفر الطايفة التابعة لمركز كفر الشيخ، وبحيازته كمية من جوهر الهيروين، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال"، وذلك بغرض الاتجار فى المخدرات.

تم إحالة المتهم إلى المحاكمة التي عاقبته بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

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