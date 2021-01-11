السعودية ترحب بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية

رحبت وزارة الخارجية السعودية، الإثنين، بقرار الإدارة الأمريكية الأخير بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وفقا لقناة "العربية".وأعلنت واشنطن، ليل الأحد، أنها تعتزم تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن "جماعة إرهابية".وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".