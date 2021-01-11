بيومي فؤاد «رجل أعمال» في «عودة الأب الضال»

يخوض الفنان بيومي فؤاد عالم البطولة المطلقة خلال شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "عودة الأب الضال"، وهو العمل المنتظر تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.وعلمت "الدستور"، أن بيومي فؤاد يجسد شخصية رجل أعمال يهتم بعمله بشكل كبير، ويقع في العديد من المشاكل والعواقب أمام أبنائه، وذلك في إطار كوميدي معتمدًا على الدراما الاجتماعية.وانطلق تصوير العمل مساء أمس الأحد في إحدى شوارع أكتوبر، بمشهد خارجي بداخل أحد السيارات، إلى أن ينتقلا للوكيشن الرئيسي خلال أيام.المسلسل بطولة بيومي فؤاد، هالة فاخر، هيدي كرم، شادي الفونس، خالد منصور، نور قدري، أوتاكا أميرة هاني، هاجر عفيفي، نيفين محمد، رانيا الخطيب، إخراج أحمد عبدالعال.