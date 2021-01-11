مناقشة كتاب «مياومة: هايكو عامل معاصر» بمركز المحروسة.. غدًا

ينظم مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية جميع الأصدقاء، ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "مياومة: هايكو عامل معاصر" للكاتب محمد فرج، وذلك مساء غد الثلاثاء في السابعة مساءً بمركز المحروسة.يصحبنا الكاتب محمد فرج في رحلة في يوميات عمال الياقات البيضاء المعاصرون من خلال نصوصه الرشيقة، ويحاوره الكاتب والشاعر ياسر عبداللطيف.محمد فرج: كاتب وصحفي وُلد بالإسكندرية ويعيش بالقاهرة.. صدر له "مياومة" و"خطط طويلة الأجل".ياسر عبداللطيف: كاتب وشاعر ومترجم مصرى. عمل بالصحافة التلفزيونية والخبرية. أصدر ثلاث مجموعات شعرية من بينها" قصائد العطلة الطويل، وثلاثة كتب قصصية من بينها يونس في أحشاء الحوت. حائز على جائزة ساويرس لكبار الكتاب. ورواية واحدة هي: قانون الوراثة، وقدحصلت على جائزة ساويرس أيضا فرع الأدباب الشباب عام 2005 وترجمت إلى الإنجليزية والإسبانية. وترجم عددًا من الأعمال الأدبية من الفرنسية والإنجليزيةمقتطف من الكتاب "في العمل، يرى نفسه كماكينة عملاقة ينمو عليها الصَّدأ ببطء، يغزو أطرافها، يكمن في مفاصلها. كان يتهاوى واقفًا في نفس المكان، بلا حركة تسقط أجزاءه في هدوء، بلا صخب فقط صوت ارتطام الأجزاء السَّاقطة يحدث ضجّة مكتومة، بعدها يسود الصَّمت."