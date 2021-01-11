غدًا.. دورة تدريبية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تعقد منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، دورة تدريبية افتراضية Online موجهة إلى دول شمال أفريقيا؛ حول مهارات إعداد التقارير المرفوعة إلى لجنة اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في الفترة من (12-16 يناير 2021) عبر تطبيق ZOOM.يأتي ذلك تقديرًا من منظمة المرأة العربية لحاجات الدول الأعضاء لجهة إعداد كوادر وطنية مؤهلة لإعداد وعرض التقارير وتقييم التقدم الوطني في مجال المرأة.تستهدف الدورة المسؤولين عن إعداد التقارير المرفوعة إلى لجنة سيداو وحضور اجتماعاتها من الوزارات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، وفي وزارات الخارجية، وفي الجمعيات الأهلية.وتأتي هذه الدورة امتدادًا لسلسلة من الدورات التدريبية الإقليمية التي نظمتها المنظمة سابقًا في هذا المجال؛ وتضمنت دورة عامة ودورة موجهة إلى دول المشرق العربي.تسعى هذه الدورات التدريبية إلى تعزيز مهارات المشاركين في مجال وضع وصياغة التقارير، والتعرف إلى أحدث التقنيات الفنية في هذا المجال، وذلك من خلال التعاون مع مجموعة من الخبيرات العربيات بلجنة سيداو في جنيف.يتولى أعمال التدريب في الدورة التي تنطلق أعمالها الثلاثاء القادم ولمدة خمسة أيام كل من سعادة نهلة حيدر، ومعالي الوزيرة عيشة فال فرجس، عضوات لجنة سيداو بجنيف، وأكرم خليفة، المستشار الإقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدى مركز المرأة في الإسكوا.يتلقى التدريب في الدورة التدريبية مرشحين رسميين، تم ترشيحهم من قبل دولهم، من جهات حكومية ووزارات الخارجية، فضلا عن متدربين من الجمعيات الأهلية.