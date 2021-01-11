«نسمعكم».. المستفيدون من منظومة الشكاوى الحكومية يتحدثون لـ«الدستور»

• عبده سعيد: تواصلت مع المنظومة لإزالة مقلب قمامة بعد تكاسل الحي

• فريال: توصلت معهم بعد أزمة «الزرايب» والرد جاء سريعا

في عام 2014 وعقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، قرر تدشين منظومة يستطيع من خلالها الاستماع لشكاوى المواطنين ومساعدتهم في حلها، بأسرع وسيلة وهي الإنترنت، فقرر تحويل منظومة شكاوى المواطنين التي تم تدشينها عقب ثورة يناير لبوابة إلكترونية.وعقب ثلاث سنوات من تدشين البوابة أصدر الرئيس قرارا بتوحيدها بين كل الوزارات والهيئات، واستطاعت منظومة الشكاوى مساعدة آلاف المصريين خاصة في العام الماضي."الدستور" في السطور التالية تستعرض القصة الكاملة للمنظومة وتواصلت مع بعض المستفيدين منها:عبده سعيد من سكان منطقة الرماية بالهرم، والذي قرر منذ أيام تقديم شكوى لمجلس الوزراء، بعد مساعي كثيرة قام بها في الحي لإزالة مقلب قمامة بجوار منزله.وقال عبده لـ"الدستور": "رائحة المقلب تعكر علينا حياتنا فرغم أنني أسكن في الدور الثالث إلا أن الرائحة تملأ المنزل"، مستطردا: "ذهبت إلى الحي أكثر من مرة دون فائدة، فنصحني أحد أصدقائي بكتابة شكوى لمجلس الوزراء بعد أن جاءت بنتيجة جيدة لمن تواصل معهم من قبل".واستطرد دخلت بالفعل على الموقع الإلكتروني لهم وكتبت شكوتي وأنتظر تواصلهم معي خلال أيام لبحث الشكوى والتواصل مع الجهات المختصة لحلها.وبدأت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في عام 2017، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا حمل رقم 314 بإنشاء منظومة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية باسم "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" لتلقّى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها، ويلزِم جميع الجهات الحكومية بالربط الإلكتروني مع المنظومة.وقبلها بثلاث سنوات وبالتحديد في عام 2014، تم تدشين بوابة الكترونية لمنظومة شكاوى المواطنين التي تم تدشينها في 2011.واستطاعت المنظومة فحص 2.56 مليون شكوى إلكترونيًا منذ إنشائها في يوليو 2017.وكان لشكاوى مجلس الوزراء دور كبير في تقديم الدعم للمواطنين وحل المشاكل التي واجهتهم خلال العام الماضي الذي انتشر فيه فيروس كورونا الذي تسبب في إصابة الآلاف وقبلها السيول التي سببت الكثير من الأضرار لبعض المواطنين، وكانت فريال محمود واحدة من الذين تواصلوا مع شكاوى مجلس الوزراء خلال هذه الفترة، في محاولة منها لإنقاذ جيرانها الذين أصبحوا بلا مأوى بعد أن جرفت مياه السيول التي تعرضت لها مصر في مارس الماضي العشة التي كانوا يسكنون بها في منطقة الزرايب في 15 مايو بمدينة حلوان.وكما وصفت فريال رد مجلس الوزراء عليها قالت "جاءت الإجابة سريعة من المجلس، بعد أيام قليلة من كتابة الشكوى، موضحة تواصل معي مجلس الوزراء هاتفيًا وطلبوا مني تحديد المناطق التي تضررت بفعل السيول ليتواصلوا مع الوزارات المسئولة لسرعة التحرك".وتعاملت المنظومة مع شكاوى المواطنين أثناء موجات الأمطار والسيول التي حدثت أكثر من مرة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تلقى شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين للاستفادة من منحة رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وشكاوى العالقين في الخارج أثناء إيقاف بعض الدول لحركة الطيران وكذلك تلقي شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات.وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن عام 2020 شهد زيادة إقبال المواطنين لتسجيل شكواهم على المنظومة، حيث استقبلت 1.35 مليون شكوى بنسبة زيادة تخطت 100% مقارنة بعام 2019، وهو ما يؤكد زيادة ثقة المواطنين في المنظومة.وتم الانتهاء من فحص ومراجعة أغلب تلك الشكاوى وتوجيه ما يقرب من 1.13 مليون شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ عدد 214 ألف شكوى وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة.وحسمت المنظومة 87% من إجمالي الشكاوى التي تم توجيهها للجهات خلال عام 2020، وتسعى لمُتابعة المُتبقي منها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية.