وفاة 8 بكورونا في القليوبية خلال 24 ساعة

أعلن مصدر بمديرية الصحة عن وفاة 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعزل قها ومستشفى شبين القناطر، التي سجلت اليوم وفاة حالتين إحدهما سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا والثانية عجوز عمرها 67 عامًا.أضاف المصدر أن عزل قها سجلت خلال الـ24 ساعة المنقضية، 6 حالات متأثرين بمضاعفات كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم سيدتان وعامل، مشيرًا إلى أن المتوفين من مراكز طوخ وبنها.في وقت سابق أعلن مستشفى بنها التعليمي عن وفاة هاني العطا فني التمريض بالمستشفى، متأثرًا بإصابته بفيروس «كوفيد- 19»، حيث يعد الشهيد الثالث من المستشفى الذي توفى متأثرًا بكورونا.فيما كشف المستشفى والمخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد في بيان له، على صفحة المستشفى الرسمية في فيسبوك، عن تناقص أعداد المترددين على قسم فرز الإصابة بالكورونا باستقبال المستشفى خلال اليومين الماضيين، وقال البيان: "الرجاء الحذر وإن شاء الله تنكسر الموجة".وشددت إدارة المستشفى على ضرورة الحذر في هذه الفترة بشدة، مشيرة إلى أن المستشفى سجل حالة إصابة بالفيروس بين الأطقم الطبية لأحمد جمال فني المعمل والمسئول عن سحب المسحات في المستشفى، متمنية له الشفاء العاجل.