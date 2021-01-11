وزيرا خارجية الأردن وفرنسا يغادران القاهرة بعد زيارة رسمية

غادر مطار القاهرة الدولي وزيرا الخارجية الأردني والفرنسي، عصر اليوم الإثنين، بعد زيارة للبلاد استغرقت يومًا واحدًا شاركا خلالها في اجتماع وزاري رباعي، يضم أيضًا وزير خارجية ألمانيا وبحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية.وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات سفر كل من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وأيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في وداعهم مسئولون من وزارة الخارجية.واستقبل السفير سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الإثنين كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزيري خارجية فرنسا وألمانيا.وبحسب تصريحات السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تغريدة له بموقع التدوينات القصيرة تويتر، فقد تم عقد اجتماع بحضور الوزراء الأربعة، لمناقشة الوضع الحالي لعملية السلام وسبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا لموقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية، وسعيًا نحو إعادة استئناف المسار التفاوضي.