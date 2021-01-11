حارب الاحتلال بشعاراته.. مَن هو شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي؟

اشتهر شيخ الخطاطين المصريين ونقيبهم مسعد خضيرعلى المستويين المحلي والدولي، واشتبك بمشروعه في اتقان الخط العربي بعدد من المشاريع الوطنية أبرزها مناهضة الاحتلال الإنجليزي على مصر.كان خضير البورسعيدي يقوم بكتابة الشعارات المناهضة لقوات الاحتلال على جدران المنازل والأبنية وعلى طرق الإسفلت، بدأ في سن العاشرة بالاستقلال في كتابة الإعلانات وواجهات المحلات وكان يكتب بكلتا يديه في نفس الوقت، حصل على دبلوم الخط العربي من مدرسة خطوط طنطا، وحصل على دبلوم التخصص من مدرسة خليل أغا بالقاهرة، وفي الكبر درس على يد كبار الخطاطين المصريين مثل محمد حسنى وسيد إبراهيم ومحمد عبد القادر.اشتهر خضير برسوماته المتقنة ولوحاته الفنية مستخدمًا الخط العربي، شارك في خطوط كسوة الكعبة، كما قام بكتابة العديد والعديد من تترات أفلام ومسلسلات مصرية عدة مذيلًا إياها بتوقيعه الشهير خضير، بالإضافة إلى كتابة المصحف الشريف لعرضه على شاشة التلفزيون.نشأ خضير البورسعيدي في ظروف عصيبة بسبب الاستعمار الإنجليزي عام 1947 في بورسعيد، فكان أول ما كتبه بالطباشير على جدران الشوراع "من يتهاون مع الاستعمار له الموت" وكانت "روح النضال والمقاومة الشعبية" بداية شغفه بفن الخط العربي.في سن السادسة التحق خضير بالمدرسة الابتدائية، وكان من دون أن يتعلم قواعد الخط العربي يكتب على السبورة بالطباشير، حتى وجد كتاباته أستاذ اللغة العربية ويدعى طه فنادى جميع المدرسين وأراهم ما كتبه وكان المكتوب «الملك فاروق ملك مصر والسودان» بعد أن نقلها من عملة القرش الأحمر، وأثنى عليه الجميع، وعلى أثر تلك الواقعة استأجر له ناظر المدرسة محلًا في واحدة من عماراته، وكان وقتها بالصف الثاني الابتدائي، كما تلقفت الواقعة أيضا مجلة «البعكوكة» التي كانت منتشرة في بورسعيد.