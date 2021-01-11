ألمانيا تتحفظ على حظر حساب ترامب في «تويتر»

أكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحفظ برلين على حظر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على "تويتر"، وفقا لقناة العربية.من ناحية أخرى اعتبر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن الحظر الذي فرضته مواقع تويتر وفيسبوك وإنستجرام على حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يثير تساؤلا كبيرا جدا" حول كيفية تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي.وقال هانكوك إن منصات التواصل الاجتماعي تتخذ قرارات تحريرية الآن، "وتختار من يجب ومن لا يجب أن يكون له صوت".وتحركت شركات التواصل الاجتماعي ضد ترامب بعد اقتحام بعض مؤيديه مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس الأمريكي) في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء.