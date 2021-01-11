مع تأجيل دورته الـ26.. تعرف على تاريخ سيمبوزيوم النحت بأسوان

تسبب فيروس كورونا في تأجيل انعقاد الدورة 26 من سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، التي كان مقررًا عقدها في الفترة من 19 يناير - 9 مارس 2021، على أن تقام الدورة الجديدة في موعدها العام القادم في يناير 2022.جاء ذلك تنفيذا لقرارات رئاسة الوزراء الخاصة بإجراءات الحد من تفشي كورونا بتأجيل جميع الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية، ونستعرض في السطور التالية تاريخ سمبوزيوم أسوان للنحت منذ تأسيسه وحتى الآن:سمبوزيوم أسوان تم تأسيسه في 1996 على يد الفنان التشكيلي العالمي الراحل آدم حنين أثناء تولى الفنان فاروق حسنى وزارة الثقافة، يقام السمبوزيوم سنويًا في منطقة الشلال بأسوان.ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان، ويهدف إلى إحياء فن النحت على الجرانيت الذي اختفى تدريجيا وتحول إلى حرفة معمارية، من خلال دعوة فنانين عالمين يتشاركون مع المحليين والحرفيين لإنتاج قطع فنية في ورش تُعقد لمدة شهرين قبل انطلاق السمبوزيوم.ونسبة إلى نجاح دوارات السمبوزيوم، تم إطلاق مشروع المتحف المفتوح للسمبوزيوم بمنطقة الشلال في أسوان ليضم الأعمال النحتية نتاج دوراته، تم تخصيص 33 فدانا له بمنطقة الشلال بأسوان.يضم منطقة المسرح المكشوف المقام على مساحة 200 متر، وقاعة عرض للأعمال الفنية، بجانب المكاتب الإدارية وأعمال البنية الأساسية، باعتباره متحفا دوليا يضم حوالي 320 عملا فنيا لكبار النحاتين من مختلف دول العالم، وتم إدراجه فى مزارات السياحية، لكونه يعد المتحف الوحيد من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط كما يتميز بموقعه على ربوة عالية تطل على نيل أسوان.خلال ربع قرن وهى عمر سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، شارك فيه ما يزيد عن 150 من أهم نحاتي العالم من 44 دولة.