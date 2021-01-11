أونروا: تنظيم مؤتمر دولي للمانحين للمطالبة بتعهدات مالية لعدة سنوات

أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، اليوم الاثنين، عن عزمها عقد مؤتمر دولي للمانحين والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في أبريل المقبل للمطالبة بدعمها ماديا لعدة سنوات.وقال المستشار الإعلامي للاونروا عدنان أبو حسنة في تصريح صحفي إن المؤتمر الذي سيعقد ابريل المقبل سيحضره كل المانحين وممثلون من الإدارة الأمريكية الجديدة وستقدم فيه (اونروا) رؤيتها لخدماتها وبرامجها ومستقبل هذه البرامج وتطويرها بالمقابل ستطالب المانحين بتقديم تعهدات مالية لعدة السنوات.وأضاف أبو حسنة أن هذا المؤتمر سيكون مهما جدا في مسيرة الأونروا "لأن مشاكلها المالية أصبحت مركبة ومتعاقبة" مشيرا الى أن هناك العديد من الدول المانحة أصبحت تهتم بشؤونها الداخلية بعد جائحة (كورونا) في حين تم فقدان ملايين الوظائف في هذه الدول.ونفى قطع (أونروا) المساعدات الغذائية عن 400 ألف مستفيد من اللاجئين مؤكدا في الوقت نفسه أنها تقوم بتحديث للبيانات الموجودة واستثناء الفئات التي تتلقى راتبا منتظما في المقابل سيتم إضافة عشرات الآلاف من الذين ينتظرون منذ سبتمبر 2019 ومنهم الأزواج والمواليد الجدد.يذكر أن القوى الوطنية والإسلامية دعت يوم غد الثلاثاء الى تظاهرة أمام أحد مقرات (اونروا) شمال قطاع غزة للمطالبة بعدم قطع المساعدات عن أي فئة من اللاجئين الفلسطينيين.