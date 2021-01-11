أردوغان يطلب تغريم زعيم المعارضة كليتشدار أوغلو مليون ليرة

في ظل استمرار الصراع القائم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، تقدم الأول، اليوم الاثنين، بشكوى جنائية ودعوى قضائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد الأخير.وطالب أردوغان في الدعوى القضائية بتغريم رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، مبلغ مليون ليرة تركية، بزعم الإساءة له، وفقًا لموقع «تي 24» التركي.كان كليتشدار أوغلو، استخدم عبارة «الرئيس المزعوم»، أمس الأحد، أثناء كلمة له في مقر الحزب بمناسبة «يوم الصحفيين».وقال زعيم المعارضة التركية، في كلمته، «ما هو شكل وسائل الإعلام التي يريدون صنعها؟ في عام 2020 في تركيا استهدف مباشرة (رئيس الدولة المزعوم) جريدة! وقال (أنا لا أقرأ هذه الصحيفة، وأنتم لا تشتروها ولا تقرأوها!) هناك ضغط ووصاية على وسائل الإعلام، حتى الشخص العادي لا يتصرف بهذا الشكل، لكن هذا كلام من يدير الدولة، ويجلس على العرش في أعلى مكان!».