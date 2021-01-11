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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع القيسارية ببلبيس

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:32 م
انترلوك بلبيس
انترلوك بلبيس
سارة الوردانى
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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، انتظام سير أعمال تطوير شارع القيسارية وبعض الشوارع المتفرعة منه بالمدينة، والتي يصعب رصفها وذلك من خلال تركيب بلاط الإنترلوك، مشيرًا إلى أهمية تطوير المناطق العشوائية والعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتذليل كافة العقبات التي تعوق من استكمال تنفيذ أعمال تطوير ورصف شوارع المدينة باستخدام بلاط الإنترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، مشددًا على ضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بين العمال لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه جاري تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع القيسارية وعدد من الشوارع المتفرعة منه لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، تنفيذًا لخطة المحافظة في التطوير والتجميل.

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