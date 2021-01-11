وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان المرحلة الأولى من تطوير قصر الثقافة

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، انتهاء المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة الإسماعيلية ويرافقهما الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي ابتسام فريد مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي.وكان قد استقبل محافظ الإسماعيلية وزيرة الثقافة بديوان عام المحافظة، ناقش خلالها سبل دعم وزارة الثقافة للفنون بالإسماعيلية بكافة أنواعها، مشيدا بالجهود المبذولة من وزارة الثقافة للنهوض بالفن وفنانيها، وأوصى المحافظ وزيرة الثقافة باكتشاف المواهب بالإسماعيلية.كما تضمن اللقاء استعرض أحمد عواض المشكلات التي كانت تعوق استقبال القصر لكافة أنواع الأنشطة، مشيدا بتعاون المحافظة بكافة أجهزتها.وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه تم توقيع بروتوكول لإنشاء مسارح متنقلة لتجوب كافة قرى المحافظة لنشر التنوير وترسيخ الهوية أضافة إلى الدور الهام للإبداع في تطوير المجتمع وبناء الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية لنشر الثقافة في مختلف أرجاء الإسماعيلية.وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن المرحلة الأولى تضمنت تطوير المسرح الرئيسي بالكامل وتركيب شاشة سينما مجهزة ونظام صوت حديث وتكييف مركزي ورفع كفاءة الإضاءة وقاعة الاستقبال مع مراعاة اشتراطات السلامة والصحة بتكلفة 52 مليون جنيها كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية ستتضمن تطوير المبني الإداري بالكامل، مشيرة إلى أن مبادرة أبدأ حلمك لإعداد الممثل في مختلف فنون المسرح ستنطلق بالإسماعيلية في المرحلة الثالثة للمبادرة.وأشار المحافظ أن تقدم أي أمة يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي التعليم والصحة والثقافة، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية من أعلى المحافظات تميزا في الثقافة والفنون مشيدا بالجهد المبذول من قبل الوزارة، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في التعاون التام مع الوزارة لاستكمال التطوير استعدادا لاستقبال مهرجان الأفلام التسجيلية الدولي بأبريل القادم.