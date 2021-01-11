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تحقيقات

كيف استغلت مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز؟

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:24 م
الغاز
الغاز
ميرفت فهمي
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مع إعلان مصر توقفها عن استيراد الغاز المسال واكتفاءها منه في نهاية عام 2018، مؤكدة توفير نحو 1.5 مليار دولار للبلاد سنويًا.

وجاء إعلان مصر عن هذا الاكتفاء نتيجة اكتشافاتها الضخمة من حقول الغاز مثل حقل ظهر، الذي وصل معدل إنتاجه لأكثر من 3 مليارات قدم3 غاز يوميًا، وكذلك مشروع تنمية حقل نورس بإنتاج 1.2 مليار قدم3 غاز يوميًا، ومشروع المرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس، شل الهولندية)، بمعدل إنتاج 500 مليون قدم3 غاز يوميًا، مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج 385 مليون قدم3 غاز يوميًا.

وحقق الميزان التجاري للغاز الطبيعي فائضًا بقيمة 0.7 مليار دولار في الفترة (يوليو2019 – مارس 2020). 

ووفقًا لبيانات شركة بريتش بتروليم، فمصر احتلت المركز الثالث كأكثر الدول تحقيقًا لزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الدول المنتجة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط عام 2019، وذلك بنسبة زيادة تصل لـ10.9% مقارنة بعام 2018.

ونتيجة لهذا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بل والفائض منه استطاعت مصر في السنوات الأخيرة استغلال ذلك الإنجاز الاستغلال الأمثل من خلال عدة أمور.

انخفاض استخدام السولار هو أول هذه النتائج التي ترتبت على اكتفاء مصر من الغاز، إذ استطاعت مصر خفض استهلاكها من السولار بنسبة 14% ليصل إلى 12.3 مليون طن عام 2019-202، وذلك مقارنة بـ14.3 مليون طن عام 2016-2017.

كذلك ارتفعت عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 42.1% خلال 3 سنوات، فتم تحويل نحو 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ233 ألف سيارة بنهاية سبتمبر 2017.

وارتفع في المقابل عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 16.8% خلال3 سنوات ليصل إلى 215 محطة بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ184 محطة بنهاية سبتمبر 2017، هذا بالإضافة إلى تشغيل 113 أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

أيضًا زاد عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها بنسبة 36.6% خلال 3 سنوات، حيث وصل عددها إلى 11.2 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2020، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية في سبتمبر2017.

إلى جانب ذلك أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في يوليو 2020، والتي من المقرر أن يتم خلالها تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه.

والتحول إلى الغاز الطبيعي كوقود بديل نجح في أن يقلل من انبعاثات بعض الغازات الضارة، ومنها غاز أول أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 90% لـ97%، وغازات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل لـ25%، كما سهام في تقليل انبعاثات غاز أكسيد النيتروجين بنسبة تتراوح ما بين 35% لـ60%.

ترتب على ذلك أن احتلت مصر المرتبة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط من حيث تحقيق أكبر معدل انخفاض سنوي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2018 و2019، وذلك بنسبة بلغت 1.7%، تليها الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 0.8%.

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