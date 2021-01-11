وزيرة التجارة: نبحث التوسع فى مبادرة إحلال السيارات بالغاز الطبيعى

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك إمكانية لزيادة حجم الإنتاج من المصانع والشركات الخاصة بسيارات الغاز الطبيعي، ضمن مبادرة إحلال السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإقبال الكبير من قبل المواطنين على المشاركة في المبادرة.وأضافت "جامع" لـ"الدستور" أنها لم تتوقع العدد الكبير من المواطنين المقبلين على المشاركة في المبادرة، حيث قدم عدد كبير على الموقع الخاص بالمبادرة في وقت زمني قليل، مما جعل الوزارة تدرس التوسع في إنتاج أكبر كم من السيارات بالغاز الطبيعي.وأشارت إلى أن أكثر من ٢٠ ألف مواطن تقدموا بطلبات خلال يومين من بدء التقديم، لافتة إلى أن المبادرة تستمر نحو 3 سنوات من الآن، ولا داعي للقلق.وأكدت الوزيرة أن هناك توجهًا من قبل القيادة السياسية على استخدام الغاز الطبيعي، وهناك توجه بتقليل أسعار الفائدة الخاصة بالمبادرة تسهيلًا على المواطنين.وأكدت الوزيرة أن مبادرة إحلال السيارات بالغاز الطبيعي كانت ضمن خطوات استراتيجية صناعة السيارات المزمع الإعلان عنها قريبًا.