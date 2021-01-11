«ارسم للسلام».. أبرز مبادرات الفنان التشكيلي الراحل أمير الوصيف

غيّب الموت، أمس الأول، الفنان التشكيلي أمير الوصيف متأثرًا بكورونا بعد عزله لمدة 15 يومًا لم يتعاف بعدها.ونعت نقابة الفنانين التشكيليين أمير الوصيف، في بيان رسمي جاء فيه: "تنعي نقابة الفنانين التشكيليين الفنان أمير الوصيف، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".كان للوصيف مساهمات عدة ومبادرات متميزة في الحركة التشكيلية المصرية أبرزها المبادرة الأخيرة له بعنوان "ارسم للسلام"مدينة دهب في مصر الذي نظمته مؤسسة مرسين للفنون والثقافة برئاسة الفنان أمير الوصيف وضم عددا كبيرا من الفنانين من مختلف الدول العربية، وهي تجربة فنية سياحية فريدة من نوعها، في اماكن الطبيعة الساحرة وجرى عرض أعمال الفنانين بالممشى بمدينة دهب لتكون مزارا سياحيا فنيا طوال العام.رئيس المهرجان الفنان أمير الوصيف اعتبر وقتها أن هذا الحدث يهدف في المقام الأول ألى توجيه رسالة سلام من أرض السلام لكل العالم وأننا نحارب الإرهاب بالفكر والفن وان مصر قادرة على إقامة العديد من المهرجانات التي تهدف، أيضًا، لترسيخ وتأكيد دور مصرالريادي في الفن التشكيلي بالمنطقة العربية.