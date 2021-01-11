مؤشر مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.15%

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (3725.35) نقطة منخفضًا بـ (5.5) نقاط بنسبة (0.15%) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3730.85) نقطة.وبلغت قيمة التداول (817) ألفًا و(435) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (24.5%) مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و(82) ألفًا و(199) ريالًا عمانيًا.