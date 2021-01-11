ارتفاع سعر سلة خامات «أوبك» لـ54.39 دولار للبرميل

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، اليوم الاثنين، أن سعر سلة خاماتها ارتفع يوم الجمعة الماضي بواقع 55 سنتا، ليصل إلى 39ر54 دولار للبرميل، مقابل 84ر53 دولار للبرميل يوم الخميس الماضي.وذكرت نشرة وكالة أنباء «أوبك» أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 47ر41 دولار للبرميل.ويربط العديد من المراقبين استمرار انتعاش الأسعار للأسبوع الخامس على التوالي بقرار اجتماع تحالف «أوبك+» الوزاري الـ13 بشأن زيادة كميات النفط التي يتعين عليه ضخها لمواجهة ضعف الطلب على الخام بسبب فيروس «كورونا المستجد- كوفيد 19».