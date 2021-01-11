8692 إصابة بكورونا في إندونيسيا

سجلت إندونيسيا، اليوم الإثنين، 8692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى 214 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية، في بيان، بأن إجمالي الإصابات بلغ 836718 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24343 حالة.وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في إندونيسيا بلغ 688739 حالة، لتبلغ نسبة التعافي 3. 82 في المائة من مجموع الإصابات.