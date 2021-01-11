2232 إصابة بكورونا في ماليزيا

سجلت ماليزيا، اليوم، 2232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، و4 حالات وفاة.وقالت وزارة الصحة الماليزية، في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 138224 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 555 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في ماليزيا بلغ 109115 حالة، لتبلغ نسبة التعافي 9. 78 في المائة من مجموع الإصابات.