6 مرشحين على منصب نقيب محامي شمال الجيزة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، برئاسة مجدي سخي، وكيل النقابة العامة، عن الكشوف النهائية للمرشحين، في نقابة شمال الجيزة الفرعية.ويتنافس على منصب نقيب محامي شمال الجيزة 6 مرشحين هم: خالد الأبنوبي وعنتر خليل وكريم مبارك ويحيى عبادة وممدوح الماحي ومحمد ناصر متولي".وبدأ تلقى أوراق الترشح خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.