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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس وزراء البحرين يهنئ السعودية بنجاح القمة الخليجية

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:26 م
الملك سلمان
الملك سلمان
نيفين أشرف
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هنأ مجلس الوزراء البحريني، المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته المملكة مؤخرًا.

ونوه مجلس الوزراء البحريني، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، بدور المملكة العربية السعودية، في تطوير العمل الخليجي المشترك، وحرصها الدائم على تعزيز التنمية والأمن والاستقرار الخليجي.

كما هنأ المجلس المملكة العربية السعودية بإطلاق مشروع "ذا لاين" في نيوم، والذي يشكل نقلة نوعية تنموية تأتي في إطار خطوات التطوير المتسارعة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

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