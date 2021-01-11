رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تلغى 33.4 ألف إذن عمل لوافدين سقطت إقامتهم خارج البلاد

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:19 م
الهيئة العامة للقوى
الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية
أ ش أ
طباعة
ألغت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية 33.4 ألف إذن عمل لوافدين انتهت إقامتهم وهم خارج البلاد، كما ألغت 91.8 ألف تصريح عمل منتهي، بالإضافة إلى 44.26 ألف ترخيص، و30.7 ألف ملف انتهت ومر على تاريخ انتهائها عام كامل.

وفي هذا الصدد، قالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أسيل المزيد- في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "إن الهيئة أطلقت النظام الآلي الجديد، والذي سيخدم شريحة كبيرة من المستفيدين من الخدمات وتسهيل إجراءاتهم".

وأشارت إلى أن إدارة نظم المعلومات قامت بإلغاء جميع الملفات القديمة، والتي ليس لها عمالة محددة، والتراخيص وتصاريح العمل المنتهية، والتي لم يتقدم صاحب العمل لإلغائها، بالإضافة إلى إلغاء ملفات بعض العمالة المنتهية إقامتها وغادرت الكويت.

موضوعات متعلقة

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

وزيرة الصحة: إصابات كورونا قلت بنسبة كبيرة الفترة الماضية

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

الأكثر قراءة

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

وزيرة الصحة: إصابات كورونا قلت بنسبة كبيرة الفترة الماضية

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

دراسة: المتدينون الأكثر قدرة على التعامل مع نوبات القلق والاكتئاب

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش».. ندوة بالجامعة الأمريكية

مناقشة كتاب «مياومة: هايكو عامل معاصر» بمركز المحروسة.. غدًا

وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان تكثيف الأنشطة الإبداعية

الهيئة المصرية للكتاب تصدر «صور من قلب النيل الحزين» لأمل سرور