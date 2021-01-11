الكويت تلغى 33.4 ألف إذن عمل لوافدين سقطت إقامتهم خارج البلاد

ألغت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية 33.4 ألف إذن عمل لوافدين انتهت إقامتهم وهم خارج البلاد، كما ألغت 91.8 ألف تصريح عمل منتهي، بالإضافة إلى 44.26 ألف ترخيص، و30.7 ألف ملف انتهت ومر على تاريخ انتهائها عام كامل.وفي هذا الصدد، قالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أسيل المزيد- في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "إن الهيئة أطلقت النظام الآلي الجديد، والذي سيخدم شريحة كبيرة من المستفيدين من الخدمات وتسهيل إجراءاتهم".وأشارت إلى أن إدارة نظم المعلومات قامت بإلغاء جميع الملفات القديمة، والتي ليس لها عمالة محددة، والتراخيص وتصاريح العمل المنتهية، والتي لم يتقدم صاحب العمل لإلغائها، بالإضافة إلى إلغاء ملفات بعض العمالة المنتهية إقامتها وغادرت الكويت.