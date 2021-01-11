ارتفاع إصابات كورونا في رومانيا لأكثر من 673 ألفًا

ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في رومانيا منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى أكثر من 673 ألف حالة.ووصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات المرتبطة بالفيروس- حسبما ذكرت إذاعة "صوت رومانيا" الدولية اليوم الإثنين، إلى أكثر من 16 ألفا و700 حالة، ويرقد في الوقت الحالي 1000 مصاب ب"كوفيد- 19" بوحدات الرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم.وأشارت الإذاعة الرومانية إلى وصول دفعة جديدة تبلغ 150 ألف جرعة من لقاح (فايزر- بيونتك) المضاد لفيروس "كورونا" إلى البلاد في وقت سابق اليوم، وتم تسليمها إلى المطارات في العاصمة بوخاريست ومدينتي "كلوج نابوكا" و"تيميشوارا"، وسيتم نقلها إلى معهد "كانتاكوزينو" للبحوث ومراكز التطعيم في البلاد.