رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع الدورة الـ50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك غدًا

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:03 م
الوزير المفوض محمد
الوزير المفوض محمد خير عبد القادر
أ ش أ
طباعة
تعقد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك دورتها العادية الـ50 غدا الثلاثاء برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة رؤساء ومدراء المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية.

وصرح الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية - في بيان اليوم الاثنين - بأن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك لزيادة فاعلية العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية.

وأضاف أن هذه الدورة ستعقد عن طريق آلية الاتصال عن بعد بتقنية الفيديو كونفرانس، وحضوريا بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، موضحا أن محور أعمال هذه الدورة سيكون بعنوان التحول الرقمي والقرصنة الإلكترونية.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستناقش موضوع التحول الرقمي والقرصنة الرقمية وحماية الشبكات ومقترحات للشراكات العربية الرقمية مقدمة من مؤسسة (طلال أبو غزالة) العالمية، وهي مجموعة من المشاريع تتضمن إنشاء شراكات بين المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات القطاع الخاص النظيرة لها.

كما سيتم متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة والخاصة برؤية منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاديات والمجتمعات العربية والإجراءات التي اتخذتها مؤسسات العمل العربي المشترك بشأن إنشاء المرصد العربي وتشكيل الخلية لمواجهة تحديات وتداعيات الأزمة.

موضوعات متعلقة

«تنقيب الجدران».. تفاصيل واقعة هروب 3 مساجين بطنطا

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة نهارًا.. والقاهرة 26

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

الأكثر قراءة

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

وزيرة الصحة: إصابات كورونا قلت بنسبة كبيرة الفترة الماضية

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

دراسة: المتدينون الأكثر قدرة على التعامل مع نوبات القلق والاكتئاب

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش».. ندوة بالجامعة الأمريكية

مناقشة كتاب «مياومة: هايكو عامل معاصر» بمركز المحروسة.. غدًا

وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان تكثيف الأنشطة الإبداعية

الهيئة المصرية للكتاب تصدر «صور من قلب النيل الحزين» لأمل سرور